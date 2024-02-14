Serdar Ortaç'tan hem CHP'lilere hem de Tarkan'a küfür yağmuru

Serdar Ortaç, CHP'lilere ve müzisyen Tarkan'a küfürler yağdırdı. TikTok kullanıcılarına "Hepiniz CHP'lisiniz i...ler" diyen Ortaç, müzisyen Tarkan'a da "Ya s.... Tarkan'ı ya" diyerek küfür etti.

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