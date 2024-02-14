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  4. Serdar Ortaç'tan hem CHP'lilere hem de Tarkan'a küfür yağmuru

Serdar Ortaç'tan hem CHP'lilere hem de Tarkan'a küfür yağmuru

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Serdar Ortaç, CHP'lilere ve müzisyen Tarkan'a küfürler yağdırdı. TikTok kullanıcılarına "Hepiniz CHP'lisiniz i...ler" diyen Ortaç, müzisyen Tarkan'a da "Ya s.... Tarkan'ı ya" diyerek küfür etti.

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