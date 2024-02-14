Anasayfa Video Galeriler Gündem Serdar Ortaç'tan hem CHP'lilere hem de Tarkan'a küfür yağmuru Serdar Ortaç'tan hem CHP'lilere hem de Tarkan'a küfür yağmuru 14 Şubat 2024 Çarşamba Saat: 14:40 Güncelleme: 14 Şubat 2024 Çarşamba 14:41 Serdar Ortaç, CHP'lilere ve müzisyen Tarkan'a küfürler yağdırdı. TikTok kullanıcılarına "Hepiniz CHP'lisiniz i...ler" diyen Ortaç, müzisyen Tarkan'a da "Ya s.... Tarkan'ı ya" diyerek küfür etti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65cca6cc875a8b0c67043473" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da insanlık öldü! Kuryeler için insanlık dışı önlem İstanbul'da akraba savaşı! Kadınlı erkekli bir birlerine girdiler İstanbul'da şoke eden görüntü: Maganda değil, trafik teröristi! İstanbul'un göbeği Taksim'de silahlı saldırı: ''Husumetlime benzettim'' Selde kendi hayatını hiçe saydı... Nefes kesen anlar kamerada ''Tosuncuk''un kara kutusuna tahliye Ukrayna, Rusya'nın çıkarma gemisini batırdı Çikolata imalathanesinde rezil görüntüler New York'ta son 2 yılın en yoğun kar yağışı