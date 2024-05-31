''Şerefsizdir, suratına tükürün'' ilanı göreni şaşırttı

Adana’da kim tarafından asıldığı belli olmayan ve üzerinde bir erkeğin fotoğrafı ile ‘Şerefsizdir, gördüğünüz yerde suratına tükürün’ yazılı ilan, görenleri hayrete düşürdü.

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