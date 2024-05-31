Anasayfa Video Galeriler Gündem ''Şerefsizdir, suratına tükürün'' ilanı göreni şaşırttı ''Şerefsizdir, suratına tükürün'' ilanı göreni şaşırttı 31 Mayıs 2024 Cuma Saat: 10:50 Güncelleme: 31 Mayıs 2024 Cuma 10:50 Adana’da kim tarafından asıldığı belli olmayan ve üzerinde bir erkeğin fotoğrafı ile ‘Şerefsizdir, gördüğünüz yerde suratına tükürün’ yazılı ilan, görenleri hayrete düşürdü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6659815c4bf7127f4908c373" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Deprem uzmanı haritada gösterdi: ''O fay kırılırsa 7.2'lik deprem üretebilir'' Kamyonet iki işçi servisini biçti: Çok sayıda yaralı var Faydasından çok zararı çıktı: Doğal taşlara dikkat Koku üzerine kontrol edildi; öldüğü 1 hafta sonra ortaya çıktı... İzmir'de otomobilde kanlı infaz 5 ilde 3 organize suç örgütü ''kuyu''ya düştü TBMM'de ilginç anlar: Kürsüde bir moto kurye vardı Sokak ortasında çatışma; vali olayların ortasında kaldı Ağrı’da çıplak gezen kadın polisi harekete geçirdi