Anasayfa Video Galeriler Gündem Şerefsizler! Depremzedeye de acımadılar Şerefsizler! Depremzedeye de acımadılar 20 Haziran 2023 Salı Saat: 10:20 Güncelleme: 20 Haziran 2023 Salı 10:20 Kahramanmaraş'ta depremden dolayı evsiz kalan 16 yıllık öğretmen, dolandırıcılara biriktirdiği 320 bin TL değerindeki 220 gram altın ve 5 bin lirasını kaptırdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6491534305634a6a72095f33" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İcra kumpasçısı yeniden iş başında! Uzmanı anlattı: Kurban eti nasıl pişirilmeli? 100 kiloluk orkinosu zıpkınla avladı! O anlar kamerada Hande Erçel'in cesur ''yaz geldi'' pozları olay oldu Ünlü şarkıcıya büyük şok! Konserini terk etti Putin talimat verdi; tek tek yakalayıp sınır dışı ettiler İneğe içki içirdiler denmişti... İşin aslı ortaya çıktı! Yolcu otobüsü ile kamyon çarpıştı! Ölü ve yaralılar var Yerli İHA ve SİHA'lar Fransa'da gövde gösterisi yaptı