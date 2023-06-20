Şerefsizler! Depremzedeye de acımadılar

Kahramanmaraş'ta depremden dolayı evsiz kalan 16 yıllık öğretmen, dolandırıcılara biriktirdiği 320 bin TL değerindeki 220 gram altın ve 5 bin lirasını kaptırdı.

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