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  3. 05 Aralık 2020 11:55

Seren Serengil ve Bircan Bali, Erdoğan montajını gerçek sanınca...

Beyaz TV’de sunucu Seren Serengil ve Bircan Bali’nin sunduğu ‘Söylemezsem Olmaz’ adlı programda Bilal Göregen ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın montajlandığı video gerçek sanıldı, yorumlandı.

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