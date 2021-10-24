Anasayfa Video Galeriler Gündem Seren Serengil: ''Zina yeniden suç olmalı'' Seren Serengil: ''Zina yeniden suç olmalı'' 24 Ekim 2021 Pazar Saat: 09:06 Son dönemde yaptığı açıklamalarla gündemden düşmeyen Seren Serengil, Yeşim Salkım'ın programında yaptığı zina açıklamasıyla dikkat çekti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6174f7cc68d837736e202917" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Olay iddia! Dilan Çiçek Deniz, sevgilisiyle tuvalette basıldı Polisin belinden aldığı silahla kurşun yağdırdı! O anlar kamerada İstanbul'da kokarca böceği istilası Kanarya Adaları'nda Kerem Bürsin izdihamı Sunucu Ela Rümeysa Cebeci'den aşı isyanı Kim Milyoner Olmak İster'de ''Bizimkiler'' sorusunu bilemeyen yarışmacı çekildi İstanbulluların Metrobüs çilesi kamerada Başbakan basın toplantısında neye uğradığını şaşırdı TÜGVA önünde tekme tokat kavga