Anasayfa Video Galeriler Gündem Seren Serengil'den bomba Şeyma Subaşı yorumu: Bin tane adamın kucağında... Seren Serengil'den bomba Şeyma Subaşı yorumu: Bin tane adamın kucağında... 16 Kasım 2021 Salı Saat: 18:41 Seren Serengil Şeyma Subaşı ile ilgili olarak "Adamların kucağında. Ben inanmıyorum" yorumunda bulundu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6193d11a406e2f40d24144f3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bahar Candan'dan bomba iddia: Gökhan Çıra biseksüel sanırım Yolculuk ettikleri özel halk otobüsünün koltuklarını çaldılar ''Artık hepimizin korona ile yaşamayı öğrenmesi gerekiyor'' Bakan Elvan'dan döviz kuru ve enflasyon açıklaması Şimdi PKK düşünsün! ''Eren Kış-4 Operasyonu'' başlatıldı Devlet başkanına suikastten aranan kişi İstanbul'da yakalandı 6 gün önce kaybolan Müslüme ile ilgili korkunç şüphe! AK Partili vekilden asgari ücret açıklaması: ''Onu düşünenler düşünsün'' Bilim Kurulu üyesinden 4. doz aşı ve yeni kısıtlama açıklaması