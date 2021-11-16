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  4. Seren Serengil'den bomba Şeyma Subaşı yorumu: Bin tane adamın kucağında...

Seren Serengil'den bomba Şeyma Subaşı yorumu: Bin tane adamın kucağında...

Seren Serengil Şeyma Subaşı ile ilgili olarak "Adamların kucağında. Ben inanmıyorum" yorumunda bulundu.

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