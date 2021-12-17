Anasayfa Video Galeriler Gündem Seren Serengil'den veda videosu Seren Serengil'den veda videosu 17 Aralık 2021 Cuma Saat: 13:51 Organları iflas etmeye başlayan Seren Serengil bir veda videosu paylaştı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61bc6baab657cb708072b353" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bakan Nebati ''Ekonomi eğitimi yok'' eleştirilerine bu yanıtı verdi Ekonomik kriz vurunca pişmiş tavuğun başına bu da geldi İstanbul Havalimanı'nda hareketli anlar: ''Uçakta yangın var'' Kütahya'da tarihi keşif! Herkül'ün başsız heykeli bulundu Öykü Karayel'in sözleri Can Bonomo'yu ağlattı 8 aylıkken konuşmaya başladı! İlk sözleri şaşkına çevirdi Cem Küçük emekli maaşına gelecek zam oranını açıkladı How I Met Your Father dizisinden ilk fragman geldi Avrasya Araştırma Başkanı, son seçim anketini açıkladı