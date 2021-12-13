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Seren Serengil'den yeni haber: Sağlık durumu nasıl?

Söylemezsem Olmaz sunucusu Seren Serengil, sağlık durumu hakkında son dakika bilgisi verdi.

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