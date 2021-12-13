Anasayfa Video Galeriler Gündem Seren Serengil'den yeni haber: Sağlık durumu nasıl? Seren Serengil'den yeni haber: Sağlık durumu nasıl? 13 Aralık 2021 Pazartesi Saat: 17:36 Söylemezsem Olmaz sunucusu Seren Serengil, sağlık durumu hakkında son dakika bilgisi verdi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61b75a6e27c8066a1715a9b3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Eşi pideciye kaçmıştı: Müge Anlı'dan Serkan Kıyak açıklaması Türk Bayrağı'nı koparan turiste dayak kamerada Kılıçdaroğlu ve Akşener'den net mesaj: ''Onlar çözemedi, biz çözeceğiz'' Efsanevi Anadolu Parsı canlı canlı görüntülendi Hazır mısınız ? Önce yağmur ardından kar geliyor! Tarih verildi Edirne'ye Bulgar akını: Otellerde boş oda kalmadı Eski eşini bıçaklayarak öldürdü HDP'nin kongresine soruşturma Devleti soymuşlar! 750 milyon TL'lik vurgun operasyonu!