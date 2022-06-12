Anasayfa Video Galeriler Gündem Seren Serengil'in ''gençlik'' formülü mide bulandırdı Seren Serengil'in ''gençlik'' formülü mide bulandırdı 12 Haziran 2022 Pazar Saat: 23:00 Son olarak yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle ölümden dönen Seren Serengil bu sefer de mide bulandıran "genleşme sırrını" açıkladı. Meğer Seren Serengil'in gençlik sırrı yeni doğmuş erkek bebeklerinin sünnet derisiymiş. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62a645dbfe17c332e02f7cc3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Güldür Güldür Show'dan ''acı acı'' güldüren Katarlılara ev satışı skeci İstanbul'da sokak ortasında yağmur altında cinsel ilişki rezaleti Squid Game hayranlarının beklediği müjde geldi Boksöre sopalı saldırı! 6 kişi tutuklandı; o anlar kamerada HDP milletvekilinden polise yumruk! Yılan avcısı, eve giren ölümcül yılanı elleriyle yakaladı 4'ü Türk 7 kişinin öldüğü helikopter kazasından yeni görüntüler İstanbul'da taciz gerginliği! Şüpheli telefonunu parçaladı Güldür Güldür Show'da güldüren Ekrem İmamoğlu taklidi