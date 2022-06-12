Seren Serengil'in ''gençlik'' formülü mide bulandırdı

Son olarak yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle ölümden dönen Seren Serengil bu sefer de mide bulandıran "genleşme sırrını" açıkladı. Meğer Seren Serengil'in gençlik sırrı yeni doğmuş erkek bebeklerinin sünnet derisiymiş.

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