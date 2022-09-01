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  4. Serenay Sarıkaya cesur bikinisi ile sahilde şov yaptı

Serenay Sarıkaya cesur bikinisi ile sahilde şov yaptı

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya sosyal medyadan yayınladığı yaz tatili pozlarına yenilerini ekledi. Güzel oyuncu fiziğiyle değme mankenlere de meydan okudu.

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