Anasayfa Video Galeriler Gündem Serenay Sarıkaya cesur bikinisi ile sahilde şov yaptı Serenay Sarıkaya cesur bikinisi ile sahilde şov yaptı 01 Eylül 2022 Perşembe Saat: 14:30 Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya sosyal medyadan yayınladığı yaz tatili pozlarına yenilerini ekledi. Güzel oyuncu fiziğiyle değme mankenlere de meydan okudu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/631097cfdb910a1d9163f713" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Trabzonspor'u karıştıran canlı yayın! Yanlışlıkla yayına girdiler, ortalık karıştı Trabzonspor, Maxi Gomez'i resmen açıkladı Elazığ'da hortum paniği kamerada Yaşlı kadın ''sırtım ağrıyor'' dedi, hastaneye gidince hayatının şokunu yaşadı Erdoğan'dan öğretmenlere: ''Bırakın artık boykotu moykotu'' İstanbul'da sağanak: Yollar göle döndü, araçlar mahsur kaldı Peruklu dolandırıcılık çetesi yakayı ele verdi! Bir günde 500 bin lira çekmişler Halı saha savaş alanına döndü Acil serviste sahte doktor şoku!