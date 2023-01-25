  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'un Aile dizisinden ilk fragman

Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'un Aile dizisinden ilk fragman

Show TV'de ekrana gelecek olan, Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'un başrolde yer aldığı "Aile" dizisinin ilk fragmanı yayınlandı.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
İstanbul'da kadına şiddet kamerada! Çığlıkları sokağı inletti
Dosta güven düşmana korku! İşte Mavi Vatan'ın muhafızı TCG Anadolu
''Annem karne hediyesi et aldı '' haberinin ham görüntüleri yayınlandı
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar!
Bir kadın cinayeti daha! Eşi gözaltında
Türkiye'nin gururu KIZILELMA bir uçuş testini daha tamamladı
Babacan'dan Erdoğan'a ''çocuk bezi'' yanıtı
Evde doğal gaz patlaması! Kokuyu duyunca canını son anda kurtardı
Nesli tükenme tehlikesi altındaydı... Türkiye'de öldürüldü!