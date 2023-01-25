Anasayfa Video Galeriler Gündem Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'un Aile dizisinden ilk fragman Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'un Aile dizisinden ilk fragman 25 Ocak 2023 Çarşamba Saat: 11:35 Show TV'de ekrana gelecek olan, Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'un başrolde yer aldığı "Aile" dizisinin ilk fragmanı yayınlandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63d0e9cfdc08f178cc0593c3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da kadına şiddet kamerada! Çığlıkları sokağı inletti Dosta güven düşmana korku! İşte Mavi Vatan'ın muhafızı TCG Anadolu ''Annem karne hediyesi et aldı '' haberinin ham görüntüleri yayınlandı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar! Bir kadın cinayeti daha! Eşi gözaltında Türkiye'nin gururu KIZILELMA bir uçuş testini daha tamamladı Babacan'dan Erdoğan'a ''çocuk bezi'' yanıtı Evde doğal gaz patlaması! Kokuyu duyunca canını son anda kurtardı Nesli tükenme tehlikesi altındaydı... Türkiye'de öldürüldü!