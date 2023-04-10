Anasayfa Video Galeriler Gündem Serenay Sarıkaya, Yaramızda Kalsın şarkısını söyledi, sosyal medya yıkıldı Serenay Sarıkaya, Yaramızda Kalsın şarkısını söyledi, sosyal medya yıkıldı 10 Nisan 2023 Pazartesi Saat: 12:25 Güncelleme: 10 Nisan 2023 Pazartesi 12:25 Show TV'de izleyiciyle buluşan "Aile" dizisinin ön izleme videosuna Serenay Sarıkaya'nın "Yaramızda Kalsın" şarkısını söylediği anlar yer aldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6433d60cb7a8b55dba5b91b3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Otizmli çocuğun sesinden rahatsız oldu; anne ve babasına saldırdı Tosuncuk'un ''kara kutusu''nun ifadesi ortaya çıktı Kiralık ve satılık ilanlarını deprem vurdu! Bu ilçelerdeki evler boş kaldı Rabia Naz’ın şüpheli ölümü belgesel oldu İstanbul'da silahlı saldırı kamerada Fidan öğretmen yine sosyal medyanın gündeminde... Bambaşka biri oldu Fidan öğretmen imaj değiştirdi, gören tanıyamadı İstanbul'da bin 500 yıllık yeraltı dehlizi bulundu Market raflarında fiyatlara kare kodlu sticker