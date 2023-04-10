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  4. Serenay Sarıkaya, Yaramızda Kalsın şarkısını söyledi, sosyal medya yıkıldı

Serenay Sarıkaya, Yaramızda Kalsın şarkısını söyledi, sosyal medya yıkıldı

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Show TV'de izleyiciyle buluşan "Aile" dizisinin ön izleme videosuna Serenay Sarıkaya'nın "Yaramızda Kalsın" şarkısını söylediği anlar yer aldı.

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