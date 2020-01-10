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  3. 10 Ocak 2020 12:35

Serenay Sarıkaya'dan Cem Yılmaz açıklaması

Cem Yılmaz'ın katıldığı bir programda Serenay Sarıkaya ile ilgili açıklaması magazin gündemine bomba gibi düştü. Güzel oyuncu konuyla ilgili ilk kez konuştu.

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