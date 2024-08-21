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  4. Serenay Sarıkayalı Şahmaran'ın küvet sahnesinin kamera arkasını ortaya çıktı

Serenay Sarıkayalı Şahmaran'ın küvet sahnesinin kamera arkasını ortaya çıktı

Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya, başrolünü Burak Deniz ile paylaştığı Netflix dizisi Şahmaran'ın ikinci sezonuna damgasını vuran küvet sahnesinin kamera arkası görüntülerini yayınladı.

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