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  4. Serenay Sarıkaya'nın Şahmaran'daki bu sahnesi Adanalıları kızdırdı

Serenay Sarıkaya'nın Şahmaran'daki bu sahnesi Adanalıları kızdırdı

Netflix'te yayına giren ve Serenay Sarıkaya'nın başrolü oynadığı Şahmaran dizisindeki bazı sahneler Adanalıların tepkilerine yol açtı.

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