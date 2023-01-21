Anasayfa Video Galeriler Gündem Serenay'ın Şahmaran'ın galasında şarkı söylediği anlar olay oldu Serenay'ın Şahmaran'ın galasında şarkı söylediği anlar olay oldu 21 Ocak 2023 Cumartesi Saat: 11:45 Güncelleme: 21 Ocak 2023 Cumartesi 11:45 Netflix'te yayına giren Şahmaran adlı dizinin güzel yıldızı Serenay Sarıkaya, dizinin gala gecesine tercih ettiği cesur kıyafet kadar sahneye çıkıp söylediği şarkıyla da damgasını vurdu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63cba62338d3937b4b0a3e23" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Yangında can pazarı! 2 kişi hayatını kaybetti Metrobüste alacaklı krizi! Bir kadın fenalık geçirdi Kış biterken Uludağ'a kar yağdı! Türkiye'de sözün bitti an: ''Annem karne hediyesi et aldı'' Tarikat vakfında seri istismar! İstismara uğrayan başka çocuklar da çıktı! Ülkücüden Kılıçdaroğlu’na Sinan Ateş teşekkürü Gece yarısı ''ucuzluk'' izdihamı Metrobüste direk dansı yapan yolcu şaşkına çevirdi Erdoğan'dan ''seçim tarihi'' açıklaması