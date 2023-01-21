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  4. Serenay'ın Şahmaran'ın galasında şarkı söylediği anlar olay oldu

Serenay'ın Şahmaran'ın galasında şarkı söylediği anlar olay oldu

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Netflix'te yayına giren Şahmaran adlı dizinin güzel yıldızı Serenay Sarıkaya, dizinin gala gecesine tercih ettiği cesur kıyafet kadar sahneye çıkıp söylediği şarkıyla da damgasını vurdu.

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