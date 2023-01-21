Serenay'ın Şahmaran'ın galasında şarkı söylediği anlar olay oldu

Netflix'te yayına giren Şahmaran adlı dizinin güzel yıldızı Serenay Sarıkaya, dizinin gala gecesine tercih ettiği cesur kıyafet kadar sahneye çıkıp söylediği şarkıyla da damgasını vurdu.

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