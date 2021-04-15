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Sergen Yalçın'ın aşı olduğu anlar sosyal medyayı salladı

Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın'ın koronavirüs aşısı olurken kaydedilen görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.

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