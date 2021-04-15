Anasayfa Video Galeriler Gündem Sergen Yalçın'ın aşı olduğu anlar sosyal medyayı salladı Sergen Yalçın'ın aşı olduğu anlar sosyal medyayı salladı 15 Nisan 2021 Perşembe Saat: 17:40 Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın'ın koronavirüs aşısı olurken kaydedilen görüntüleri sosyal medyada gündem oldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/607850797b3f844fa32ea1c3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Nehirden su yerine süt aktı MSB'den gururlandıran Solotürk paylaşımı Meclis'e ''128 milyar dolar nerede'' afişi! İmamoğlu'ndan bir müjde daha Polisten sağlık çalışanlarına sert müdahale Kripto para haram mı? Nihat Hatipoğlu yanıtladı! Taksici, peşine takıldığı genç kadına çarptı! Katil kocadan akılalmaz plan! Vicdan azabı çeken arkadaşı itiraf etti Eski başbakan Yıldırım Akbulut için TBMM'de tören