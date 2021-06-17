Anasayfa Video Galeriler Gündem Sergio Ramos gözyaşlarını tutamadı Sergio Ramos gözyaşlarını tutamadı 17 Haziran 2021 Perşembe Saat: 21:20 Real Madrid'de sözleşmesi sona eren Sergio Ramos'a resmi veda töreni düzenlendi. Törende söz alan Ramos, duygusal anlar yaşadı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60cb926672a130409d3ce453" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR HDP İzmir il binasına saldıran kişinin binaya giriş anları kamerada Meral Akşener'den HDP binasına yapılan saldırıya tepki Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in öpüşme sahnesi olay oldu İstanbul Boğazı'nda facia: Ölü sayısı 2'ye yükseldi Hamile olduğunu sanıyordu... Gerçek çok başka çıktı 83 yıl önce sulara gömülmüştü... Gün yüzüne çıkarıldı TikTok'tan tanıştığı adama kaçmıştı! Kızından şok itiraf: ''Annem beni 4 bin liraya sattı'' Nehirde yüzen sandığı açınca gözlerine inanamadılar ''Mehdiyim'' deyip elindeki kılıçla sokağı savaş alanına çevirdi!