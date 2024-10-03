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  4. Serhat Akın sessizliğini bozdu: ''Saldırı sonrası yapılanlar saldırıdan daha ağırdı''

Serhat Akın sessizliğini bozdu: ''Saldırı sonrası yapılanlar saldırıdan daha ağırdı''

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İstanbul’da, katıldığı programın çıkışında silahlı saldırıya uğrayan futbol yorumcusu Serhat Akın'ın ilk açıklaması "Saldırının sonrasında yapılan saldırı benim için daha da ağırdı" diye konuştu.

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