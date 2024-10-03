Anasayfa Video Galeriler Gündem Serhat Akın sessizliğini bozdu: ''Saldırı sonrası yapılanlar saldırıdan daha ağırdı'' Serhat Akın sessizliğini bozdu: ''Saldırı sonrası yapılanlar saldırıdan daha ağırdı'' 03 Ekim 2024 Perşembe Saat: 08:30 Güncelleme: 03 Ekim 2024 Perşembe 08:30 İstanbul’da, katıldığı programın çıkışında silahlı saldırıya uğrayan futbol yorumcusu Serhat Akın'ın ilk açıklaması "Saldırının sonrasında yapılan saldırı benim için daha da ağırdı" diye konuştu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66fe2c062944c6f7250f25d3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR ABD İsrail'i savunma füzelerini ateşledi: Füzelerin fırlatılma anı kamerada Biri 15, diğer 16 yaşındaydı... Biri mezara, diğeri cezaevine gitti Okan Buruk'tan Fenerbahçe'ye olay gönderme Jose Mourinho: ''Hiç pişman değilim'' Cem Garipoğlu'nun mezarında dikkat çeken görüntü Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde olay: Tribünler boşaltıldı İmamoğlu davası bir kez daha ertelendi Bu kış zor geçecek: La Nina dönemi başlıyor Ucuz bala dikkat: 1 kilo balın arıcıya maliyeti açıklandı