Anasayfa Video Galeriler Gündem Serhat Akın silahlı saldırıdan sonra ilk kez görüntülendi Serhat Akın silahlı saldırıdan sonra ilk kez görüntülendi 27 Eylül 2024 Cuma Saat: 14:05 Eski milli futbolcu Serhat Akın, uğradığı silahlı saldırı sonrası hastaneye kaldırılmıştı. Hastanede ameliyat olan Akın, saldırının ardından ilk kez görüntülendi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66f6918838c33a204209f933" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR 96 kişi ölmüştü... Müteahhide verilen ceza belli oldu Önce vurdular, sonra hastaneye götürdüler 22 hain daha etkisiz hale getirildi İstanbul'da lunapark yıkımına mahkeme ''dur'' dedi Türkiye'de dağların hayaleti kamerada Mavi Vatan'ın muhafızlarından İstanbul Boğazı'nda gövde gösterisi Servisten inen çocuğu ezdi, ''balkondan düştü'' süsü vermeye çalıştı Tehdit ve hakaret soruşturmasına ''sahte yazışma'' bulaştı Fiyatlar düştü, Antalya'ya akın başladı: Turist sayısı yazı geçti