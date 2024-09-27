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Serhat Akın silahlı saldırıdan sonra ilk kez görüntülendi

Eski milli futbolcu Serhat Akın, uğradığı silahlı saldırı sonrası hastaneye kaldırılmıştı. Hastanede ameliyat olan Akın, saldırının ardından ilk kez görüntülendi.

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