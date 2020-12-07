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AKARYAKIT FİYATLARINA SESSİZ SEDASIZ ZAM GELDİ!
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  3. 07 Aralık 2020 12:15

Sermiyan Midyat: ''Belki linç edileceğim ama...''

ABD'ye iş görüşmesi için gittiğini açıklayan oyuncu Sermiyan Midyat, "Belki linç edileceğim ama..." diyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı öve öve bitiremedi.

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