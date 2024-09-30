Servet değerindeki düğün: Geline 3 kilo altın, damada 4 milyon TL takıldı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yapılan aşiret düğününde geline 3 kilogram altın, damada ise 4 milyon 50 bin TL para takıldı.

Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66fa3c33004a4591af05ff83" allowfullscreen></iframe>