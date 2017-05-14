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  3. 14 Mayıs 2017 01:15

Servis midibüsü iki tırın arasında kaldı: 8 yaralı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana gelen zincirleme kazada servis midibüsü iki tırın arasında kaldı. Kazada 8 kişi yaralandı.

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