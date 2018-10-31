  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 31 Ekim 2018 17:55

Servis minibüsü araca ve ağaca çarptı: Yaralılar var

İstanbul Atatürk Havalimanı’na personel taşıyan servis aracı, Bakırköy sahil yolunda önce bir araca, ardından da ağaca çarptı. Kazada 10’un üzerinde kişi yaralandı.Edinilen bilgilere göre, Atatürk Havalimanı’na personel taşıyan 34 RR 1116 plakalı servis midibüsü, Bakırköy sahil Kenedy Caddesi’nde aniden şerit değiştirmeye çalışan 34 ZP 8662 plakalı otomobile çarptı. Kontrolden çıkan...

Bilgin Pro
Video Galeri
Tarihi ilk uçuşun kokpit görüntüleri yayınlandı
Tarihi ilk uçuşun kokpit görüntüleri yayınlandı
Video Galeri
Kuzey Irak’ta 23 terörist etkisiz hale getirildi
Kuzey Irak’ta 23 terörist etkisiz hale getirildi
Video Galeri
Dikkatsizlik kazaları da beraberinde getirdi
Dikkatsizlik kazaları da beraberinde getirdi
Video Galeri
Halk otobüsüne binen köpek paniğe neden oldu
Halk otobüsüne binen köpek paniğe neden oldu
Video Galeri
Günün özeti
Günün özeti
Video Galeri
Bakan Albayrak’tan KDV ve ÖTV müjdesi
Bakan Albayrak’tan KDV ve ÖTV müjdesi
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM