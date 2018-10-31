Servis minibüsü araca ve ağaca çarptı: Yaralılar var
31 Ekim 2018 17:55
Servis minibüsü araca ve ağaca çarptı: Yaralılar var
İstanbul Atatürk Havalimanı’na personel taşıyan servis aracı, Bakırköy sahil yolunda önce bir araca, ardından da ağaca çarptı. Kazada 10’un üzerinde kişi yaralandı.Edinilen bilgilere göre, Atatürk Havalimanı’na personel taşıyan 34 RR 1116 plakalı servis midibüsü, Bakırköy sahil Kenedy Caddesi’nde aniden şerit değiştirmeye çalışan 34 ZP 8662 plakalı otomobile çarptı. Kontrolden çıkan...