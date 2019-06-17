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  3. 17 Haziran 2019 12:38

Servis şoförü genç kadına kabusu yaşattı

İstanbul Maltepe'de bir servis şoförü, aracıyla ezdiği yavru kedinin ölümüne neden oldu. Aynı sitede oturan Goncagül Üstünyer, servis şoförüne tepki gösterdiği için darp ediliğini iddia etti.

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