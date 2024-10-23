  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Setlere dönmeye hazırlanıyordu... Ünlü oyuncu Tekin Temel hayatını kaybetti

Setlere dönmeye hazırlanıyordu... Ünlü oyuncu Tekin Temel hayatını kaybetti

Ezel, Güz Gülleri, Abuzer Kadayıf, Acı Hayat, Böyle Bitmesin, Veda ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz gibi yapımlarda rol alan sevilen oyuncu Tekin Temel kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Marmara'nın küçük Antalya'sı: Türkiye'nin marulu burada yetişiyor
Marmara'nın küçük Antalya'sı: Türkiye'nin marulu burada yetişiyor
Edirne'de kadın girişimciden kadınlara çok özel hamam
Edirne'de kadın girişimciden kadınlara çok özel hamam
İstanbul'da tavşan hırsızlığı kamerada
İstanbul'da tavşan hırsızlığı kamerada
Otomobil hırsızı kamerada: Herkesin gözü önünde anahtarı çalıp kaçtı
Otomobil hırsızı kamerada: Herkesin gözü önünde anahtarı çalıp kaçtı
Çılgın Türkler iş başında: Uzaya kuruyemiş gönderildi
Çılgın Türkler iş başında: Uzaya kuruyemiş gönderildi
İstanbul'da akılalmaz ''tadilat'' kamerada: Ölüme meydan okudular
İstanbul'da akılalmaz ''tadilat'' kamerada: Ölüme meydan okudular
İstanbul'da büyük yangın: 4 katlı bina alev topuna döndü
İstanbul'da büyük yangın: 4 katlı bina alev topuna döndü
3 ilde FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var
3 ilde FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var
İstanbul polise çekiçli saldırı: 1'i polis 3 yaralı var
İstanbul polise çekiçli saldırı: 1'i polis 3 yaralı var