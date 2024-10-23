Anasayfa Video Galeriler Gündem Setlere dönmeye hazırlanıyordu... Ünlü oyuncu Tekin Temel hayatını kaybetti Setlere dönmeye hazırlanıyordu... Ünlü oyuncu Tekin Temel hayatını kaybetti 23 Ekim 2024 Çarşamba Saat: 14:06 Ezel, Güz Gülleri, Abuzer Kadayıf, Acı Hayat, Böyle Bitmesin, Veda ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz gibi yapımlarda rol alan sevilen oyuncu Tekin Temel kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6718d8b1081eaa16900ce5d3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Marmara'nın küçük Antalya'sı: Türkiye'nin marulu burada yetişiyor Edirne'de kadın girişimciden kadınlara çok özel hamam İstanbul'da tavşan hırsızlığı kamerada Otomobil hırsızı kamerada: Herkesin gözü önünde anahtarı çalıp kaçtı Çılgın Türkler iş başında: Uzaya kuruyemiş gönderildi İstanbul'da akılalmaz ''tadilat'' kamerada: Ölüme meydan okudular İstanbul'da büyük yangın: 4 katlı bina alev topuna döndü 3 ilde FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var İstanbul polise çekiçli saldırı: 1'i polis 3 yaralı var