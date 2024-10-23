Setlere dönmeye hazırlanıyordu... Ünlü oyuncu Tekin Temel hayatını kaybetti

Ezel, Güz Gülleri, Abuzer Kadayıf, Acı Hayat, Böyle Bitmesin, Veda ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz gibi yapımlarda rol alan sevilen oyuncu Tekin Temel kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

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