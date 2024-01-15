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  4. Sevdiği kızı alamayınca ateş açtı; çatışma çıktı!

Sevdiği kızı alamayınca ateş açtı; çatışma çıktı!

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İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, sevdiği kızı isteyen 16 yaşındaki H.U., kızın ailesi tarafından reddedilince aile bireylerine pompalı tüfekle ateş açtı. Sokakta çıkan çatışmada 4 kişi yaralanırken, filmleri aratmayan olay kameraya yansıdı.

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