Anasayfa Video Galeriler Gündem Sevdiği kızı alamayınca ateş açtı; çatışma çıktı! Sevdiği kızı alamayınca ateş açtı; çatışma çıktı! 15 Ocak 2024 Pazartesi Saat: 09:25 Güncelleme: 15 Ocak 2024 Pazartesi 09:25 İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, sevdiği kızı isteyen 16 yaşındaki H.U., kızın ailesi tarafından reddedilince aile bireylerine pompalı tüfekle ateş açtı. Sokakta çıkan çatışmada 4 kişi yaralanırken, filmleri aratmayan olay kameraya yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65a4cfe77428041be70964c3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Sosyal medyada terör operasyonu: Gözaltılar var; 170 hesap takipte 78 ilde kaçak silah operasyonu! Binlerce gözaltı var İstanbul'da karşılıksız aşk dehşeti: Genç kızı vurup, intihar etti Faşistler Kur'an-ı Kerim'i yakmaya kalkıştı Buz gibi kış gününde yazı yaşadılar: Bu görüntüler Antalya'dan ''Dur'' ihtarına uymayan sürücüye rekor ceza Rize'de ''Kış Yüzme Şenliği''nde buzla kaplı gölde yüzdüler Hakkari'de faciadan dönüldü MİT'ten Suriye'ye derin operasyon: 23 hedef imha edildi