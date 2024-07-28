Anasayfa Video Galeriler Gündem ''Sevgili olduklarını'' sanıyordu, meğerse... ''Sevgili olduklarını'' sanıyordu, meğerse... 28 Temmuz 2024 Pazar Saat: 23:51 Güncelleme: 28 Temmuz 2024 Pazar 23:51 Bursa'da kendisini başka isimle tanıtıp sevgili olduğu kadının villasında aylarca saklanan şüpheli, Bursa polisinden kaçamadı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66a6af63776ff78c6f0d5033" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Düğün çıkışı facia: Çok sayıda ölü ve yaralı var Safiye Soyman'ın acı günü: Morgda ellerimle yıkadım Otogarda facianın eşiğinden dönüldü: Otobüs otogara daldı, yaralılar var Prof. Dr. İlber Ortaylı'dan TÜİK için olay sözler: ''Aptal mı zannediyorsun beni ya?'' Taksim meydanında korku dolu anlar: Trafodan kıvılcımlar sıçradı Site havuzunda ''haşema'' krizi: Havuza sokmadılar Antalya'da orman yangını: Evler boşaltıldı, manzara korkunç 93 yaşındaki Rahmi Koç dans şovu ile gençlere taş çıkardı Teoman, konserinde tarihi lahitin üzerine yattı