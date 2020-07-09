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SAKARYA'DA YİNE HAVAİ FİŞEK PATLAMASI! ŞEHİTLERİMİZ VAR
SAKARYA'DAKİ İKİNCİ HAVAİ FİŞEK PATLAMASINDA ŞEHİT SAYISI ARTTI!
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  3. 09 Temmuz 2020 12:50

Sevgili şiddetinde kaçan kadın bakın nereye sığındı

Sevgilisinden kaçan genç kadın yaşadığı korkuyla gördüğü ilk yere, Kick Boks Milli Takım Başantrenörü Cemal Daşdan’ın spor salonuna sığındı.

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Sakarya'da şiddetli bir patlama daha! Yaralı askerler var
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Metrobüste yangın paniği
Metrobüste yangın paniği
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Sakarya'da şiddetli bir patlama daha! Yaralı askerler var
Sakarya'da şiddetli bir patlama daha! Yaralı askerler var
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Yolcuların gözü önünde şoförü dövdüler
Yolcuların gözü önünde şoförü dövdüler
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