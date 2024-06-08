Anasayfa Video Galeriler Gündem Sevgiliden korkunç plan: Önce zehirledi, sonra hastaneye götürdü Sevgiliden korkunç plan: Önce zehirledi, sonra hastaneye götürdü 08 Haziran 2024 Cumartesi Saat: 13:45 İstanbul Kartal'da bir kadın evde oturdukları sırada sevgilisini ilaçla zehirledi. Durumu kötüleşince sevgilisini hastaneye götüren kadın, polis tarafından gözaltına alındı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6664364bb4a9049376038883" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Erdoğan'dan olay olacak ''alım gücü'' açıklaması Eğitimde yeni dönem ne zaman başlayacak? Bakan Tekin tarih verdi 3 milyon adayın terk döktüğü YKS'de ilk oturum sona erdi Baraj gölü köyü böldü, kimileri taşındı, kimileri ise göl manzarasının keyfini sürüyor ''Cesareti olmayan izlemesin'' dedi, canlı yayında eniştesini bıçakladı Deprem bölgesinden ''kopyalayıp'' 5 ilde satmışlar İçişleri Bakanlığı artık her öldürülen kadın için tazminat ödeyecek Hakkari'de ayı saldırısı: Talihsiz adam öldürmekten beter ettiler İşte Türkiye'nin gerçek gizli zenginliği: Kilosu 175 bin TL