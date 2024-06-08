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  4. Sevgiliden korkunç plan: Önce zehirledi, sonra hastaneye götürdü

Sevgiliden korkunç plan: Önce zehirledi, sonra hastaneye götürdü

İstanbul Kartal'da bir kadın evde oturdukları sırada sevgilisini ilaçla zehirledi. Durumu kötüleşince sevgilisini hastaneye götüren kadın, polis tarafından gözaltına alındı.

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