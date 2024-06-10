Sevgililer gününde öldürülen genç kız ''tetikçi'' çıktı

Adana'da 14 Şubat sevgililer gününde canice öldürülen 19 yaşındaki genç kızın "tetikçi" olduğu ve ölüm emri verilen şahsı yaraladığı için öldürüldüğü öne sürüldü.

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