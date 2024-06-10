Anasayfa Video Galeriler Gündem Sevgililer gününde öldürülen genç kız ''tetikçi'' çıktı Sevgililer gününde öldürülen genç kız ''tetikçi'' çıktı 10 Haziran 2024 Pazartesi Saat: 11:30 Güncelleme: 10 Haziran 2024 Pazartesi 11:30 Adana'da 14 Şubat sevgililer gününde canice öldürülen 19 yaşındaki genç kızın "tetikçi" olduğu ve ölüm emri verilen şahsı yaraladığı için öldürüldüğü öne sürüldü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6666b9aa6ed5bf6ef502c4c3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Müsilaj kabusu ''denize girmeyin'' uyarısıyla geldi Vakalar artıyor: Katil keneden 3'üncü ölüm Günlük 2 bin TL'ye çalışacak eleman bulamıyorlar Hayvancılıkta büyük kriz: Çoban bulamayan köylüler, hayvanlarını satıyor Kocaeli'de can pazarı: İşçi servisi ile kamyon kafa kafaya çarpıştı İstanbul'un lüks yalısında 130 milyon TL'lik film gibi soygun Tam 1 ton 800 kilo: Fiyatı 2. el otomobillerle yarışıyor 20 ilde büyük operasyon: Onlarca gözaltı ve tutuklama var Arazi kavgasında üvey annesini öldüren sanığa çifte indirim