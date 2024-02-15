Anasayfa Video Galeriler Gündem Sevgililer gününde sevgili vahşeti: Öldürüp, kuyuya attı Sevgililer gününde sevgili vahşeti: Öldürüp, kuyuya attı 15 Şubat 2024 Perşembe Saat: 13:15 Güncelleme: 15 Şubat 2024 Perşembe 13:30 Adana'da bir kişi sevgililer gününde, kız arkadaşını tabancayla vurup öldürürken cesedini sulama kuyusuna gömdü. Genç kızın cenazesini almak için Adli Tıp'a gelen acılı annenin elinde ise kızından geriye kalan oyuncak bir ayı vardı... Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65cde4481113b1b3320a7613" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Marmara'da batan gemideki mürettebatın son görüntüleri ortaya çıktı İstanbul’da akıl almaz dolandırıcılık! Altından seri dolandırıcı çıktı İstanbul'da akılalmaz olay! Beton dökerken duvarı deldiler Dev yanardağ uyandı! Korkutan patlama "Staj ve çıraklık mağdurlarına verdiğimiz sözün arkasındayız" AK Partili adaydan skandal seçim vaadi Türkiye'nin en yaşlı insanının tek isteği bu oldu Onlar Türkiye'nin Eskimoları... Ekmeklerini buzdan çıkarıyorlar! 3 okul fabrika gibi çalışıyor; adeta para basıyor!