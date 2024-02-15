Sevgililer gününde sevgili vahşeti: Öldürüp, kuyuya attı

Adana'da bir kişi sevgililer gününde, kız arkadaşını tabancayla vurup öldürürken cesedini sulama kuyusuna gömdü. Genç kızın cenazesini almak için Adli Tıp'a gelen acılı annenin elinde ise kızından geriye kalan oyuncak bir ayı vardı...

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