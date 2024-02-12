Anasayfa Video Galeriler Gündem Sevgililer Günü'nde sevgilisi olan yandı Sevgililer Günü'nde sevgilisi olan yandı 12 Şubat 2024 Pazartesi Saat: 14:10 Güncelleme: 12 Şubat 2024 Pazartesi 14:10 14 Şubat Sevgililer Günü öncesi çiçekçilerin yoğun mesaisi başlarken bu yıl Sevgililer Günü’nün vazgeçilmezi canlı gülün tane fiyatı dudak uçuklattı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65c9fcab963b73d4be029fb3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Antik kentte dedektörle talan ettiler Bodrum fırtınaya esir oldu! Dalgaların boyu 3 metreyi aştı Türkiye'ye dönen Alper Gezeravcı'dan ilk açıklama: ''Bu sadece bir başlangıçtı'' Beşiktaşlı yöneticilerden TFF'ye ziyaret İstanbul'da beton mikseri dehşeti! Hamile kadın hayatını kaybetti Taciz ve ölümle tehdit eden saplantılı komşu dehşeti Milyar dolarlık kara para operasyonunda 2. dalga: Gözaltılar var! Bir ilimiz kutuplara döndü! Nefes alırken bile buz kristalleri solunuyor Hazar Gölü sis denizinde kayboldu! Dron görüntüleri mest etti