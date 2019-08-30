Sevgililere sokak ortasında silahlı saldırı: 1 ölü
30 Ağustos 2019 17:20
Sevgililere sokak ortasında silahlı saldırı: 1 ölü
Çorlu’da iki sevgili, sokak ortasında silahlı saldırıya uğradı. Olay güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken, hastaneye kaldırılan çiftten biri hayatını kaybetti. Edinilen bilgilere göre olay, Çorlu’da Muhittin Mahallesi Bağlariçi 1. Sokak’ta meydana geldi. İddialara göre, Salih D. (49) ile Melike B. (42) market alışverişi yaptıktan sonra arkalarından gelen bir kişinin silahlı...