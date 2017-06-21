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  3. 21 Haziran 2017 00:15

Sevgilisi İçin Az Kalsın Evi Yakıyordu

Kütahya’da sevgilisine sürpriz yapmak için yerlere gül serpen ve mum yakan gencin dışarı çıkmasının ardından evde yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, evindeki eşyaların yangını gören genç sinir krizi geçirdi.

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