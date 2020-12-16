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  3. 16 Aralık 2020 15:50

Sevgilisinden çocuk yapıp kocasının nüfusuna yazdırdı

Esra Erol'un programında evli bir kadının, eski sevgilisinden çocuk yapıp, kocasının nüfusuna yazdırdığı ortaya çıktı.

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