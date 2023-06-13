Anasayfa Video Galeriler Gündem Sevgilisini 4 el ateş ederek öldürmekten yargılanan zanlı ''yanlışlık oldu'' dedi Sevgilisini 4 el ateş ederek öldürmekten yargılanan zanlı ''yanlışlık oldu'' dedi 13 Haziran 2023 Salı Saat: 11:45 Eskişehir'de 21 yaşındaki sevgilisini başına 4 kez ateş ederek öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan zanlı silahın "yanlışlık ateş aldığını" söyledi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64882caceaceb25af3256113" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Evinin önünde bıçaklanarak öldürüldü Azerin, ''Çırpınırdın Karadeniz'' dedi Erdoğan ve Aliyev ayakta alkışladı Cübbeli Ahmet şimdi de ''eşcinsellere'' savaş açtı Afganların Türkiye'ye girişini paylaşan Özdağ: ''Sınıra mayın döşeyelim!'' ''Çocuk başkasından'' deyip eşini vurdu İşten çıkarılan çalışandan patronuna akıl almaz tuzak Şehit cenazesinde Atatürk'ü unutan imama sert tepki Tacizci Youtuber'a kamera önünde dayak Ukrayna'da tüyler ürperten görüntüler! Selden sonra ortaya çıktı