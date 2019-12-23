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  3. 23 Aralık 2019 20:55

Sevgilisinin dilini kesip bıçakladı !

Adana'da kullandığı otomobilde sevgilisinin dilini kesip çeşitli yerlerinden bıçaklayan kişi vatandaşlar tarafından indirilerek darp edildi.

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