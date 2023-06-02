Sevgilisiyle tartışan şahıs kendini yaktı

Muğla’nın Milas ilçesinde bir kişi iddiaya göre sevgilisi ile tartıştıktan sonra kendini ateşe verdi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralı şahıs hastaneye kaldırıldı.

Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/647986b327aa5055564600e3" allowfullscreen></iframe>