Anasayfa Video Galeriler Gündem Sevgilisiyle tartışan şahıs kendini yaktı Sevgilisiyle tartışan şahıs kendini yaktı 02 Haziran 2023 Cuma Saat: 09:05 Güncelleme: 02 Haziran 2023 Cuma 09:05 Muğla’nın Milas ilçesinde bir kişi iddiaya göre sevgilisi ile tartıştıktan sonra kendini ateşe verdi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralı şahıs hastaneye kaldırıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/647986b327aa5055564600e3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Depremde yerle bir olan kuruyemiş dükkanının olduğu yer ayçiçeği tarlasına dönüştü Fabrikada büyük yangın! Alevler geceyi gündüze çevirdi Ersan Şen'in CHP için olay sözler: ''İnsan utanır!'' Önce dünyanın en üzgün, sonra da en mutlu kadını oldu Konya'da vahşet! Yaşlı çifti evlerinde katlettiler! Biden kameraların önünde yere kapaklandı Erdoğan'ın mazbatası Şentop'a teslim edildi 3 yaşındaki çocuğu taciz eden yabancı uyruklu şüpheliye linç girişimi Cübbeli Ahmet'ten inciler: ''Adam karşı taraftaki adama cinsel meyil duyar''