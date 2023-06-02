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Sevgilisiyle tartışan şahıs kendini yaktı

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Muğla’nın Milas ilçesinde bir kişi iddiaya göre sevgilisi ile tartıştıktan sonra kendini ateşe verdi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralı şahıs hastaneye kaldırıldı.

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