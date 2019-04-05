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  3. 05 Nisan 2019 11:01

Sevgilisiyle yakalanan Şeyma Subaşı gazetecilere yalvardı

Türkiye'ye gelen sevgilisi Guido Senia ile aynı otelde görüntülenen Şeyma Subaşı İstanbul gecelerinde objektiflere takıldı. Subaşı, gazetecilere "Rica ederim çekmeyin" diye yalvardı.

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