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  3. 26 Kasım 2019 22:10

Sevgiliye müstehcen fotoğrafla şantaj ! Suçüstü yakalandı

Kütahya'da 4 aydır gönül ilişkisi olduğu kadını müstehcen görüntüleriyle tehdit ederek para isteyen şüpheli, suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

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