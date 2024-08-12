Anasayfa Video Galeriler Gündem Sevgiyle kalın dedi ve... Genç doktorun intiharı kamerada Sevgiyle kalın dedi ve... Genç doktorun intiharı kamerada 12 Ağustos 2024 Pazartesi Saat: 12:51 Güncelleme: 12 Ağustos 2024 Pazartesi 12:51 Samsun'da ailevi problemleri olduğu öğrenilen ve veda mesajı bırakarak 4. kattan atlayan doktor hayatını kaybetti... Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66b9db3d5d7f6025750e32d3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Nemrut'ta tarihi gece: Meteor yağmurunun görsel şöleni kamerada TEM'de kaza: Trafik kilitlendi Cıvalı muska paniği: AFAD devrede Otomobilin çarptığı bisikletli çocuk metrelerce havaya uçtu 23 ilde onlarca şüpheli ''siberağ''a takıldı Paris 2024'ün kapanışı da olay oldu: Şeytani bulundu Gökyüzünde büyük şölen: Binlerce kişi Uludağ eteklerinde buluşarak izledi... Yunanistan'da büyük yangın: Çok sayıda yerleşim yeri boşaltıldı Rusya'da bulunan Avrupa'nın en büyük nükleer santralinde yangın