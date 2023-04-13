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  4. Sevilay Yılman'dan Muharrem İnce'ye: ''Üslubunuza şaşırmadım, yakışanı yaptınız''

Sevilay Yılman'dan Muharrem İnce'ye: ''Üslubunuza şaşırmadım, yakışanı yaptınız''

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Gazeteci Sevilay Yılman, canlı yayında gazeteci Candaş Tolga Işık'a konuk olan Memleket Partisi lideri ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'ye "Üslubunuza şaşırmadım. Yakışanı yaptınız" diyerek yanıt verdi.

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