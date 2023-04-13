Anasayfa Video Galeriler Gündem Sevilay Yılman'dan Muharrem İnce'ye: ''Üslubunuza şaşırmadım, yakışanı yaptınız'' Sevilay Yılman'dan Muharrem İnce'ye: ''Üslubunuza şaşırmadım, yakışanı yaptınız'' 13 Nisan 2023 Perşembe Saat: 08:55 Güncelleme: 13 Nisan 2023 Perşembe 08:55 Gazeteci Sevilay Yılman, canlı yayında gazeteci Candaş Tolga Işık'a konuk olan Memleket Partisi lideri ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'ye "Üslubunuza şaşırmadım. Yakışanı yaptınız" diyerek yanıt verdi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64379948c78dc6754b3e85d3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kandilli Rasathanesi'nden ezber bozan ''güvenli yer'' açıklaması Harry Potter TV dizisinden ilk tanıtım geldi Biden Başbakanını tanımadı; kenara itip bakasını selamladı Bir kadın cinayeti daha! Genç hemşire evinde katledildi CHP'li Öztunç, Kılıçdaroğlu ve Erdoğan'ın oy oranını açıkladı Tüm kış beklediğimiz kar Nisan'da geldi.... Marmara'nın zirvesi bembeyaz! Bankada 5 kişi öldürülmüştü! Polis ile saldırganların çatışma anı kamerada Evlerini kiraya verdiklerine pişman oldular İstanbul'da vatandaşın tutamadığı kiralık evlerden bakın kimler çıktı