Anasayfa Video Galeriler Gündem Sevişmenin faydalarını anlatan doktor viral oldu: ''Ucuzdur, ekonomiktir...'' Sevişmenin faydalarını anlatan doktor viral oldu: ''Ucuzdur, ekonomiktir...'' 22 Ekim 2022 Cumartesi Saat: 18:00 Sevişmenin faydalarını anlatan Op. Dr. Ayşe Duman sosyal medyada paylaştığı video ile viral oldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6354058577a0575f142f9bc3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul Barosu'nun toplantısında dikkat çeken anlar: Kürsüde saçlarını kestiler Esra Erol'da stüdyo karıştı: Yasak aşkıyla düğün yapan kocasıyla yüzleşince... Kerimcan Durmaz ve Danla Bilic barıştı Sosyal medyayı sallayan görüntüler: Ünlü oyuncu direk dansı yaptı Yabancı uyruklu kadınlar bakın nereden çıktı! Müzikhol baskınında ilginç görüntü Korku filmi maskesi takarak çocukları korkutan kreş çalışanlarının cezası belli oldu Liseli öğrencisi, tuvalette başına gelen olay nedeniyle okulundan oldu Ümit Özdağ, kendisine ''uvube'' diyen vatandaşa bu yanıtı verdi! Erdoğan'dan gençlere kripto para uyarısı