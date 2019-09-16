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  3. 16 Eylül 2019 09:50

Şevket Çoruh saldırıya uğradığı gecenin görüntülerini paylaştı

Şevket Çoruh ve Murat Akkoyunlu tiyatro oyunlarını sergilemek için gittikleri İzmir’de talihsiz bir olay yaşadı. Sokak hayvanlarına zarar veren bir grubu uyaran oyuncular, saldırıya uğradı

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