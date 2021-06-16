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Şevket Çoruh’tan gündem olacak video

Sanatçı Şevket Çoruh da Anayasanın 64’üncü maddesine ilişkin bir video çekti. Çoruh, devletin sanat faaliyetlerini ve sanatçıyı korumasına ilişkin maddeyi hatırlattı.

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