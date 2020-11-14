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  3. 14 Kasım 2020 09:50

Şevket Çoruh’tan maden emekçilerine tam destek!

Şevket Çoruh sosyal medya hesabından paylaştığı video ile Soma ve Ermenek’li maden emekçilerini desteklediğini belirtti.

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