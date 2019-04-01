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  3. 01 Nisan 2019 20:27

Şevket Çoruh'un kahkaha videosu

Ünlü oyuncu Şevket Çoruh'un, yerel seçim sonuçlarının netleşmeye başlamasının ardından yaptığı "Tutamıyorum" paylaşımı, sosyal medyanın gündemine oturdu.

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