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  3. 03 Şubat 2021 17:50

Şevval Şahin'in Bali tatili devam ediyor! Bikinili pozlarıyla olay oldu

2018 Türkiye Güzeli Şevval Şahin, yaklaşık iki yıldır aşk yaşadığı sevgilisi Yiğit Marcus Aral ile tatillerine devam ediyor.

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Kocaeli'de fabrika yangını
Kocaeli'de fabrika yangını
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İneğin midesinde biriken metan gazını böyle çıkardı!
İneğin midesinde biriken metan gazını böyle çıkardı!
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İneğin midesinde biriken metan gazını böyle çıkardı!
İneğin midesinde biriken metan gazını böyle çıkardı!
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11 kişide koronavirüs çıkan 20 daireli binaya karantina
11 kişide koronavirüs çıkan 20 daireli binaya karantina
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İdlib şehidi Uzman Çavuş Basri Demirel toprağa verildi
İdlib şehidi Uzman Çavuş Basri Demirel toprağa verildi
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Türkiye'de bir ilk! Sudaki cansız bedeni köpekler buldu
Türkiye'de bir ilk! Sudaki cansız bedeni köpekler buldu
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