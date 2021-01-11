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  3. 11 Ocak 2021 13:50

Sex and the City geri dönüyor

Bir dönem ekranlara damgasını vuran Sex and the City ekranlara geri dönmeye hazırlanıyor. Ancak fenomen dizi ekranlara Samantha'sız geri dönecek...

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